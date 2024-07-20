نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. القطبين يعبرون دور 32 لكأس مصر وكاظمة الكويتي يسقط اتحاد الكرة في مأزق والأهلي يواصل مطاردة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:



اعتزال شهد سعيد

اعتزال شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات للعبة واعتذارها عن المشاركة في أولمبياد باريس بعد واقعتها مع جنة عليوة.



الأهلي يواصل مطاردة بيراميدز

وواصل الأهلي الاقتراب من الصدراة بعد الفوز على حساب بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين وعلى حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

تذاكر الثالثة شمال

وأثارت تذاكر مدرجات الثالثة شمال الجدل الجماهيري بعد رفع سعرها من قبل نادي بيراميدز إلى 200 جنيه ليتحمل الأهلي التكلفة حرصا على حضور جماهيره.



كاظمة الكويتي و تليفونات بني سويف

وشهدت الكرة المصرية واقعة غريبة بعد إعلان خوض نادي كاظمة الكويتي مباراة ودية أمام تليفونات بني سويف والذي نفى خوض المباراة ليتضح بعد ذلك تعرض الغريق الكويتي للنصب من قبل احدى وكلاء اللاعبين باحضار لاعبين وهميين.

قطبي الكرة المصرية يتخطون كأس مصر

ونجح قطبي الكرة المصري الاهلي والزمالك تخطي عقبة دور 32 من بطولة كأس مصر فالزمالك فاز على بروكسي بخماسية مقابل هدفين والأهلي على الألومنيوم بهدف وحيد.