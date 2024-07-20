نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط مانشستر يونايتد للتعاقد مع صخرة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث نادي مانشستر يونايتد عن مدافع جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعاقد الرسمي مع ليني يورو من نادي ليل.



تمكن مانشستر يونايتد من التوقيع مع اللاعب الشاب بعد منافسة قوية مع ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو. ومع ذلك، فإن الفريق الإنجليزي يسعى للتعاقد مع مدافع آخر.

وضع المان يونايتد عدد من اللاعبين على طاولنت، أبرزهم ماتياس دي ليخت من بايرن ميونخ وجاراد برانثويت من إيفرتون.

ومع ذلك، تعرقل الاتفاقية الشروط التي يضعها كلٌ من بايرن ميونخ وإيفرتون للسماح برحيل اللاعبين إلى التادي الإنجليزي.

وهناك استراتيجية جديدة يحاول المسئولون الجدد داخل مانشستر يونايتد اتباعها وتتمثل في عدم الدخول في صفقات مكلفة جدًا.

يهدف مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع أحد المدافعين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن هذا يعتمد على المبلغ المطلوب.



وقد قرر النادي عدم التحرك الرسمي في المفاوضات إلا بشرط تلبية متطلباته المالية في الفترة الحالية

يطلب نادي إيفرتون مبلغًا يتراوح بين 70 و75 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل برانثويت، وهو من بين أبرز المواهب الإنجليزية ويبلغ من العمر 22 عامًا.