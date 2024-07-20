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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية عن رغبة مهاجم توتنهام هوتسبير البرازيلي ريتشالسون في اللعب لأحد أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ذكرت شبكة HTC أن ريتشالسون يعد هدفًا لأكثر من نادٍ سعودي يريد الاستفادة من خدماته خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، ومنهم الاتحاد والشباب والقادسية.

ريتشالسون يرغب في اللعب بالدوري السعودي



وتابعت أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أبلغ رابطة دوري روشن للمحترفين برغبته في الانضمام لأحد الفرق في الموسم الجديد.

وكشف الصحفي بن جاكوبس عبر حسابه الخاص على موقع إكس أن توتنهام ينتظر عرضًا ماليًا مناسبًا للموافقة على بيع اللاعب هذا الصيف، وأن ريتشالسون يُرحب بالعروض للرحيل.

وانضم اللاعب إلى النادي اللندني في صيف 2022 قادمًا من إيفرتون وينتهي تعاقده في صيف 2027، وتُقدر القيمة التسويقية للاعب البرازيلي بنحو 38 مليون يورو.

