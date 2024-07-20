منخفض الهند الحار يضرب مصر بقوة

منخفض الهند الحار يضرب مصر بقوةحذرت الأرصاد الجوية المصرية من موجة حر شديدة بسبب منخفض الهند الموسمي، وارتفاع نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد المصرية في بيان لها اليوم السبت، أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضح البيان أن نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة ستكون 85:80 ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية تكون نسبة الرطوبة 95:90 ليلا ومن 55:50 نهارا، وبالنسبة لشمال الصعيد تكون النسبة من 60:55 ليلا، 20:15 نهارا، وجنوب الصعيد 25:20 ليلا، 15:10 نهارا.