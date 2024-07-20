نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الخدمة طوال أشهر الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نظام تخفيف الأحمال الكهربائية سيتم وقفه اعتبارًا من غد الأحد.

ويأتي هذا القرار بعد توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي والمازوت، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء.

تفاصيل وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية

أوضحت المصادر أن وقف نظام تخفيف الأحمال سيتم خلال شهور الصيف، مما يتيح تحسين استقرار خدمة الكهرباء للمواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة وضمان عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال الفترة الصيفية.

دعوة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي

في سياق متصل، دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن حالات سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت الوزارة إلى أن سرقة التيار الكهربائي تتسبب في خسائر مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، مما يؤثر سلبًا على استمرارية الخدمة وجودتها.

تحسين جودة الخدمة الكهربائية

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، هي من أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.

وأضاف عصمت في تصريحات صحفية أن التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسؤولي الإدارة العليا هو أمر ضروري لتحسين الأداء في الشركات التابعة.

وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة تتضمن تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان الإتاحة والاستمرارية، إضافة إلى تعزيز المعايير الفنية المتعلقة بالتشغيل. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام وزارة الكهرباء بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، مما يساهم في تحقيق استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد.