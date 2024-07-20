طريقة حجز تذاكر القطارات من الموبايل.. تعرف على أهم الإجراءات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 07:28 مساءً - طريقة حجز تذاكر القطارات من الموبايل، من أبرز الكلمات التي يهتم الكثيرون بالبحث عنها، بعدما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة خدمة حجز تذاكر القطارات عبر موقع الهيئة على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية 'إي فاينانس' التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

إجراءت حجز تذاكر القطارات

يأتي حجز تذاكر القطارات من الموبايل استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها الشركة، بحيث يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل

ثم يقوم المواطن بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونياً ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

إجراءت حجز تذاكر القطارات

يتم حجز تذاكر القطارات من خلال التالي:

- يقوم الراكب بتسجيل بياناته الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني.

- يتم حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوماً.

- إمكانية قيام الراكب منفرداً بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد.

- تستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، و إظهارها عند الحاجة. - يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية، وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء.

- يتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

طريقة حجز تذاكر القطارات من الموبايل

تتمثل طريقة حجز تذاكر القطارات من الموبايل من خلال التالي:

- موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

- تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets ، والذي يتوفر حالياً للهواتف الأندرويد على سوق جوجل وتجدونه من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf

- يتوفر أيضاً لهواتف أبل Apple من خلال الرابط التالي: https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-national railway/id1486815902