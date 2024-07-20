نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قيمة انتقال كالافيوري إلى أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن تفاصيل جديدة تخص صفقة انتقال مدافع منتخب إيطاليا إلى أرسنال.

تفاصيل انتقال مدافع بولونيا إلى أرسنال

يسعى فريق آرسنال بقيادة المدير الفني مايكل أرتيتا، لتدعيم صفوف الفريق ليستمر في منافسة مانشستر سيتي على الألقاب.

توج فريق مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي للموسم المنقضي، بعد منافسة محتدمة مع ارسنال وليفربول استمرت للجولات الأخيرة.

قال رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات أن إدارة المدفعجية اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع بولونيا، تخص صفقة انتقال كالافيوري.

أضاف أن الصفقة ستكلف النادي قرابة الـ42 مليون مع إضافات أخرى، ستصل لـ5 مليون يورو.