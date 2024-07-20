المصري يستعد لمواجهة المقاولون العرب بمعسكر مغلق في الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - يتوجه اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حيث يهدف هذا المعسكر إلى رفع مستوى جاهزية الفريق لمواجهة المقاولون العرب غدًا الأحد.

المصري يستعد لمواجهة المقاولون العرب

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، والتي تعد مباراة هامة في مسار الفريقين حيث ستقام المباراة على ستاد برج العرب.

يعمل الجهاز الفني للمصري على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لتحقيق أفضل أداء ممكن في هذه المباراة كما يسعى الفريق للاستفادة من المعسكر المغلق للتركيز على الجوانب التكتيكية والخططية.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.