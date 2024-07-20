الإمارات تكشف عدد قوافل المساعدات المرسلة إلى غزة منذ بدء "الفارس الشهم 3"

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أحمد جودة - القاهرة - بلغ عدد قوافل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الإمارات إلى قطاع غزة 100 قافلة منذ انطلاق عملية "الفارس الشهم 3".

وشَملت القوافل التي أرسلتها الإمارات مساعدات إغاثية متنوعة، من ضمنها أجهزة طبية، طرود غذائية، تمور إماراتية، خيام إيواء، ملابس، مياه، حليب أطفال، طرود للطفل والمرأة، بطانيات، حقائب إغاثية وسيارات الإسعاف وصهاريج المياه والصرف الصحي.

وبلغت حمولة القوافل أكثر من 20 ألف طن، نقلتها ما يقرب 1000 شاحنة من خلال معبر رفح، كما تم تسيير 4 قوافل بعد اجتياح رفح بحمولة تقدر بـ 320 طنا، شملت خيام إيواء وطرودا غذائية مستهدفة النازحين والمتضررين من الظروف الصعبة التي يمرون بها، ونقص مقومات الحياة الأساسية.

كما تم دعم القطاع الصحي بمساعدات طبية عاجلة بما يزيد على 16 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.