نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الاتحاد السعودي يعلن عن قميص الفريق في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي عن قميصه الأساسي للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2024/2025، وقد تم تصميمه بالألوان التاريخية للنادي وهي الأصفر والأسود.

القميص يتميز بخطوط مقلمة متداخلة تعكس نسيج الثقافة المعمارية لمدينة جدة، مما يعكس تراث النادي العريق.

وشهد الإعلان عن القميص مشاركة نجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما.

يبدو أن العميد يسعى لتعزيز فريقه من خلال تعيين مدير فني جديد وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.

يخوض الفريق معسكرًا في إسبانيا حيث سيخوض 3 مباريات ودية ضد فرق إلتشي وإشبيلية وريال بيتيس.