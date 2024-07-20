مال وأعمال

وزارة الطيران: تأثر 15 رحلة لشركات أجنبية نتيجة العطل التقني…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الطيران: تأثر 15 رحلة لشركات أجنبية نتيجة العطل التقني… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 01:11 مساءً - قالت وزارة الطيران المدني أنه في إطار متابعتها لموقف الرحلات لشركات الطيران العاملة بجميع المطارات في جمهورية مصر العربية تأثر بعض الأنظمة (Go-Now) حيث تم تفعيل أنظمة بديلة أخري، مما تسبب في حدوث بعض التأخيرات بمتوسط لا يتجاوز ساعتين.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد الرحلات التي تأثرت نتيجة العطل لم تتعدي 15 رحلة لبعض شركات الطيران الأجنبية من إجمالي 609 رحلة علي مستوي جميع المطارات المصرية ، مع التأكيد على انتظام كافة رحلات شركات الطيران المصرية وفقا لجداول تشغيلها.

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ويتابع وزير الطيران المدني الموقف عن كثب من غرفة العمليات الرئيسية بسلطة الطيران المدني المصري للوقوف علي تأثيرات وتداعيات تلك الأزمة العالمية والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن.

كما أنه جاري متابعة هذه الأعطال مع الشركة العالمية المسئولة عن تشغيل النظام لحين عودة التشغيل إلى المعدلات الطبيعية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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