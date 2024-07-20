نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة هامة ضد نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة حكم المباراة بين سيراميكا كليوباترا ضد نظيره بلدية المحلة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حيث أنه خاض 29 مباراة، كما يحتل فريق بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 24نقطة بعدما خاض 30 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة

وتبث مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة 31 في الدوري المصري الممتاز

السبت 20 يوليو

تقام مباراة اليوم بين طلائع الجيش ضد فاركو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

كما تنطلق مباراة بين البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.