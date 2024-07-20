نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري نايل حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز والتي تشهد 3 مواجهات قوية من أجل حسم صراع الهبوط وتحسين المراكز في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الاخر تشتغل الصدراة على الهدافين والذي يسيطر عليها فيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز والذي جاء كالاتي:-

فيستون ماييلي على الصدراة ووسام يقترب

فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفًا.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 12 هدفًا.

مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفًا.

ياو أنور - البنك الأهلي - 11 أهداف.

حسام حسن - سموحة - 10 أهداف.

وسام أبوعلي - الأهلي - 10 أهداف.

أحمد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

مصطفى زيكو - زد - 9 أهداف.

محمد سالم - المقاولون العرب - 9 أهداف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 9 أهداف.

ميدو جابر – المصري - 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.

أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.

فخر الدين بن يوسف - المصري - 7 أهداف.

عبد الله السعيد - الزمالك - 7 أهداف.

إمام عاشور- الأهلي - 7 أهداف.