نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نجم الأهلي يحصل على إجازة لمدة أسبوع بعد مباراة بيراميدز.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل مروان عطية، لاعب خط وسط الأهلي، بحفل زفافه الأربعاء المقبل، بعد مباراة بيراميدز في الدوري المقرر لها بعد غد الإثنين، في الدوري.

مروان عطية يحتفل بزفافه الأربعاء المقبل

حصل مروان عطية على راحة لمدة أسبوع بعد مباراة بيراميدز، حيث سمح له الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بالحصول على راحة من التدريبات عقب مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.