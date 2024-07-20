نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الشمال القطري يوضح سبب عدم ضم لاعب الأهلي وسلوت يفاجئ صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

مروان عطية يحتفل بزفافه الأربعاء المقبل

يحتفل مروان عطية، لاعب خط وسط الأهلي، بحفل زفافه الأربعاء المقبل، بعد مباراة بيراميدز في الدوري المقرر لها بعد غد، الإثنين، في الدوري.

وحصل مروان عطية على راحة لمدة أسبوع بعد مباراة بيراميدز، حيث سمح له الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بالحصول على راحة من التدريبات عقب مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري.

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الشمال القطري يكشف مصير صفقة القندوسي

حسم مسؤولو نادي الشمال القطري، موقفهم النهائي من التعاقد مع الجزائري أحمد القندوسي، نجم خط وسط النادي الأهلي، والمعار من الموسم الماضي إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وارتبط اسم القندوسي بالتوقيع مع النادي القطري في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعدم رغبته في عودة اللاعب من جديد.

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أحمد عبدالقادر يواصل الغياب أمام بيراميدز

يستمر أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الغياب عن فريقه في مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي.

ويعاني عبدالقادر من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة. حيث يؤدى اللاعب جلسات علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق يوميًا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك أثناء مشاركته في تدريب الفريق.

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تحرك جديد من الأهلي لحسم صفقة عطية الله

يدرس النادي الأهلي في الساعات المقبلة تقديم عرضًا جديدًا إلى نادي سوتشي الروسي للتعاقد مع يحيى عطية الله الظهير الأيسر في الصيف المقبل.

وأعلن سوتشي الروسي في وقت سابق عن رفضه عرض النادي الأهلي بخصوص استعارة الدولي المغربي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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سلوت يفاجئ محمد صلاح بقرار غريب

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، هزيمة بعيد عن الأعين أمام نظيره بريستون نورث إيند وديا، بهدف دون رد، استعدادا للموسم القادم.

وشهدت المباراة العديد من المفاجأت مثل ارتداء النجم الدولي المصري محمد صلاح، شارة قيادة الريدز لأول مرة.

وجاءت المفاجأة الثانية في المباراة هي لعب صلاح في مركز المهاجم الصريح، وهو ليس كالمعتاد بالنسبة له، حيث يهوى صلاح اللعب كجناح هجومي وليس لاعب في مركز (9).