كرم جبر: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 12:14 مساءً - أ ش أ _ أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي، موضحا أن العمل في جميع وسائل الإعلام المصرية منتظم بشكل كامل.

وقال جبر – في بيان اليوم الجمعة إن المجلس لم يتلق أى شكاوى عن أي أعطال، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية والتعامل معها.