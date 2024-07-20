مال وأعمال

كرم جبر: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر كرم جبر: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 12:14 مساءً - أ ش أ _ أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي، موضحا أن العمل في جميع وسائل الإعلام المصرية منتظم بشكل كامل.

predco_adv_2021
BonatMisr

وقال جبر – في بيان اليوم الجمعة إن المجلس لم يتلق أى شكاوى عن أي أعطال، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية والتعامل معها.

E-Bank

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرم جبر: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا