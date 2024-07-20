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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كرم جبر: وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 12:14 مساءً - أ ش أ _ أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن وسائل الإعلام المصرية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي، موضحا أن العمل في جميع وسائل الإعلام المصرية منتظم بشكل كامل.
وقال جبر – في بيان اليوم الجمعة إن المجلس لم يتلق أى شكاوى عن أي أعطال، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على تأثيرات وتداعيات الأزمة العالمية والتعامل معها.
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