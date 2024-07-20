سكاي سبورتس: ماتياس دي ليخت لن يوقع لليونايتد 

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ لن يوقع لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كان البايرن يطلب 50 مليونا للإستغناء عن خدمات اللاعب بالإضافة إلى مكافآت للمدافع.



وهو مبلغ يبدو أن اليونايتد لن يصل إلى اللاعب من خلاله، وأفادت الشبكة نفسها أن المان يونايتد تخلى عن ضم الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن.