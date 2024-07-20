نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقترب من الزمالك.. الأهلي يدرس التراجع عن ضم بديل ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، التراجع عن مفاوضات أحد الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي في تدعيم مركز خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانج هذا الصيف إلى الدوري السعودي.

- الأهلي يتراجع عن ضم عمر الساعي

ووافق مسؤولي الأهلي على إعارة اليو ديانج إلى صفوف نادي الخلود السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عمر الساعي نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، أحد الأهداف المرشحة بقوة لتدعيم خط الوسط داخل القلعة الحمراء في الموسم القادم.

الا ان إدارة الأهلي تفكر في التراجع عن ضم اللاعب بسبب طلبات مجلس إدارة الدراويش المبالغ فيها، وهي الحصول على قيمة الصفقة بالدولار، وهو ما يقرب من 2 مليون دولار.

وكان اللاعب أحد الأهداف التي تخطط إدارة الزمالك لضمها في الموسم القادم.

