نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك جديد من الأهلي لحسم صفقة عطية الله.. خاص في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يدرس النادي الأهلي في الساعات المقبلة تقديم عرضًا جديدًا إلى نادي سوتشي الروسي للتعاقد مع يحيى عطية الله الظهير الأيسر في الصيف المقبل.

وأعلن سوتشي الروسي في وقت سابق عن رفضه عرض النادي الأهلي بخصوص استعارة الدولي المغربي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد النادي الروسي أنه يرغب في بيع اللاعب المغربي بصورة نهائية رافضًا مبدأ الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري حيث يتضمن عقد الأخير شرطًا جزائيًا يصل لـ2 مليون دولار.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تقدم عرضًا جديدًا إلى النادي الروسي من أجل شراء الدولي المغربي يحيى عطية الله بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر قوي بعد رغبته في عدم الاعتماد على التونسي علي معلول في الموسم المقبل بعد إصابته الأخيرة.