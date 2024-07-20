رسميا.. السعودية ترحل كل الزائرين وإلغاء تأشيرة الزيارة العائلية بشكل نهائي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة حول تأشيرات الزيارة المتعددة، والتي تعتبر حجر الزاوية للوصول إلى المملكة وتثير العديد من التساؤلات بشأن إمكانية تمديدها والضوابط المحيطة بها.

الضوابط المطبقة

وفقًا للمصادر تختلف مدة الإقامة لكل زيارة وفقًا للأغراض المرجوة، حيث تضبط الجوازات السعودية هذه الفترة بدقة لضمان الالتزام بالقوانين وتجنب المشاكل القانونية، وتُسمح تأشيرات الزيارة المتعددة باستخدامها لأغراض متعددة مثل السياحة، الاستجمام، العمل، أو زيارة الأقارب.

تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة

ومع ذلك يعتبر تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة داخل المملكة مسألة تحتاج إلى اتباع إجراءات صارمة، إذا كان هناك حاجة للبقاء لفترة أطول، يجب على الحاملين للتأشيرة مغادرة البلاد وتقديم طلب جديد للحصول على تأشيرة جديدة، بما يتوافق مع اللوائح والتعليمات الحكومية السارية.

تأشيرة الزيارة المتعددة تُعتبر ركيزة أساسية للوصول إلى المملكة العربية السعودية، ولضمان تجربة سلسة وخالية من المشاكل، ينصح بالالتزام الكامل بالضوابط والتوجيهات المقدمة من الجوازات السعودية.