العالم اليوم - بعشرات الصواريخ.. حزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية لأول مرة

انتم الان تتابعون خبر بعشرات الصواريخ.. حزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية لأول مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يوليو 2024 06:24 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، السبت،استهداف بلدة دفنا في منطقة الجليل الغربي للمرة الأولى بعشرات الصواريخ منذ بدء منذ بدء الهجمات المتبادلة مع إسرائيل في أكتوبر 2023.

وقال الحزب في بيان أن هذا الاستهداف بصواريخ كاتيوشا يأتي ردا على الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه تم اليوم السبت، رصد حوالي 30 قذيفة قادمة من لبنان نحو هضبة الجولان.

وأوضح الجيش أن منظومة الدفاع الجوي "اعترضت بعض القذائف وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وأضاف أنه تم رصد حوالي 10 قذائف قادمة من لبنان نحو الجليل الغربي، كما تم رصد حوالي 5 قذائف باتجاه الجليل الأعلى و"تم اعتراض معظمها من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وتابعت أن "خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليًا على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة نتيجة إطلاق الصواريخ".

وكانت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان قد أفادت باستهداف سيارة على الطريق بين برج الملوك والخيام، بقضاء مرجيون في لبنان، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يسجل تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله الداعم لحماس وفصائل حليفة له من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.