نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 40 مليون يورو.. أرسنال الإنجليزي يقترب من ضم صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي الأرسنال الإنجليزي في إبرام العديد من الصفقات القوية والقادرة علي صناعة الفارق لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، للعودة مجددًا إلي منصات التتويج.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الفريق الإنجليزي حسم صفقة أنتقال ريكاردو كالافيوري قادمًا من بولونيا الإيطالي في الأنتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف فابريزيو أن اللاعب الإيطالي سينتقل إلي صفوف الأرسنال بمقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلي 5 مليون يورو إمتيازات مع وجود بند يسمح لفريق بولونيا في الحصول علي نسبة من بيع ريكاردو في المستقبل.

أرسنال الإنجليزي يقترب من حسم صفقة ريكاردو كالافيوري

وأنتقل الدولي الإيطالي إلي صفوف بولونيا عام 2023، قدمًا من بازل السويسري بمقابل 4 مليون جنية أسترليني.

وشارك الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 36 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

