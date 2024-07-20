نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي "لاعب إفريقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي الزمالك في حسم أول الصفقات الصيفية الجديدة والمنتظرة داخل القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد حل أزمة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم.

وتوصل مسؤولي الزمالك لاتفاق مع المهاجم المغربي خالد بو طيب، على تسوية مستحقاته المتأخرة لدى إدارة الفريق ودفع جزء كبير منه مقدما.

- الزمالك يضم نجم البنك الأهلي

وأكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاق مع اسحاق يعقوبو، جناح فريق البنك الأهلي لضمه هذا الصيف".

وتابع:" المنافسة كانت بين يعقوبو وجوناثان لاعب فيوتشر ولكن كفة نجم البنك الأهلي تميل، بسبب انتهاء عقده مع فريقه هذا الصيف ويصبح انتقال مجاني".

وأختتم:" إدارة الزمالك تضع بعض الشروط في صفقات الفريق هذا الموسم مثل، عدم ارتفاع المقابل المادي، كما إنه الصفقات المجانية هي ستكون الأولوية للنادي".

