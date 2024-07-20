نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض رسمي من برشلونة لضم نجم إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الأخيرة أن نادي برشلونة الإسباني قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات اللاعب داني أولمو، نجم فريق لايبزيج الألماني.

تألق أولمو مع المنتخب الإسباني خلال بطولة يورو 2024، حيث سجل 3 أهداف وتوج بلقب هداف البطولة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم برشلونة عرضًا مكتوبًا لوكلاء أولمو بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مع قيمة شرط جزائي تبلغ 60 مليون يورو.

على الرغم من انتهاء مدة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيج اليوم السبت، نجح اللاعب ووكلاؤه في إقناع النادي بالحفاظ على هذه القيمة المالية لعدة أسابيع.