نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان الديناميكا لطلاب الشعبة الرياضية ثانوية عامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ قبل قليل امتحان مادة مادة الرياضيات التطبيقية فرع (الديناميكا)، طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)، في ختام أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024.

كما بدا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.