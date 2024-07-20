احتفال سفارة جمهورية مصر العربية لدى البيرو بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 10:32 صباحاً - أقام السفير أحمد حمدي بكر سفير جمهورية مصر العربية لدى البيرو حفلاً بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو وذلك بمشاركة السيدة الدكتورة/ Elizabeth Galdo وزيرة التجارة الخارجية البيروفية والسيد السفير/ Eric Anderson Machado أمين عام وزارة الخارجية البيروفية كضيوف شرف.

شهد الحفل حضوراً واسعاً من كبار المسئولين الحكوميين ونواب الكونجرس البيروفي بالإضافة إلى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البيروفية وممثلي مجتمع رجال الأعمال والكنيسة الكاثوليكية البيروفية، وبمشاركة لفيف من السفراء المعتمدين لدى البيرو وأعضاء الجالية المصرية في البيرو.

ألقى السفير بكر كلمة بهذه المناسبة استعرض خلالها الروابط التاريخية والحضارية التي تربط البلدين، متناولاً أهم التطورات التي شهدتها العلاقات المصرية البيروفية في الشهور الأخيرة لاسيما المباحثات الجارية حول تعزيز مستوى التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، علاوة على جهود السفارة في تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والسياحة، مشيراً في هذا الصدد إلى الاستعدادات الجارية لعقد الدورة السادسة من المشاورات السياسية المصرية-البيروفية خلال النصف الثاني من العام الجاري.