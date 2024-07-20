نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماد الرمحي: أعاهد الله أن أضاعف قيمة مكافأة صندوق تكافل "الصحفيين" لتصبح 250 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، إن هذا الصندوق “حساس”، والذي يضم أكثر من 140 مليون جنيه، هي كل مدخرات الصحفيين، و"تحويشة العمر"، ومكافأة نهاية الخدمة لجميع الزملاء.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ودائع وأموال هذا الصندوق، هي أيضًا ودائع وأموال أبناء وزوجات وأسر الصحفيين، الذين رحلوا عن الحياة، وتركوا أبنائهم أمانة في أعناق الصندوق، وهو ما دفعه للترشّح لعضوية مجلس الإدارة، خاصةً أنه شرف بعضوية هذا المجلس في 2019، فضلًا عن رئاسته للجنة المعاشات، والتي عايش فيها -بحد وصفه- آهات الصحفيين الخارجين للتقاعد، ودموع الأمهات اللاتي فقدن أزواجهن من الزملاء الصحفيين، مؤكدًا أنه ما زال يراعي الله فيهم رغم تركه رئاسة اللجنة منذ سنوات.

وتابع: “الزميلات والزملاء الأعزاء، إن أي موظّف في الدولة يحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي تصل في بعض الأحيان، لبعض المسؤولين إلى 5000000 خمسة ملايين جنيه، رغم أنه لا يقوم بوظيفة عامة للدولة، أما الواقع المؤلم لجموع الصحفيين فيكشف عن حقيقة مُرّة، ومؤلمة، ومُهينة، ونقطة سوداء في جبين كل مسؤول، وهي أن معظم الصحفيين لا يحصلون مطلقًا على مكافأة نهاية الخدمة، وخاصة في الصحف الحزبية والمستقلة، ومنهم قطاع عريض يعيش بلا مرتبات ولا تأمينات اجتماعية، ولا تأمينات صحية، ولا معاشات، ولا مكافأة نهاية خدمة، وهم أحياء في صورة أموات”.

واستكمل قائلًا: “أما الصحفيين بالصحف فيحصلون على مكافأة زهيدة، لا تتناسب مع طبيعة المهنة الشاقة، والعمل الوطني الذي يقومون به، وتكاد تكون مكافأة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين هي التعويض الوحيد لجموع الصحفيين عند بلوغ سن التقاعد”.

واستطرد قائلًا: “إذا قدر الله لي الفوز بثقتكم الغالية، فإني أعاهد الله أن أضاعف قيمة مكافأة الصندوق لتصبح 250 ألف جنيه لكل صحفي كحد أدنى، من خلال برنامج قوي وغير مسبوق، ودراسة اكتوارية هي الأولى من نوعها، ودعم خارجي للصندوق، وإقامة وتنفيذ مجموعة من المشاريع والأنشطة غير المسبوقة في تاريخ نقابة الصحفيين”.

ودعا حماد الرمحي، الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل بالنقابة، إلى التدبّر وحُسن اختيار من يمثلهم في قيادة هذا الصندوق الحساس، ومن يأمنوه على أموالهم، وتحويشة عمرهم، ومستقبل أولادهم وأسرهم، وذلك من مُنطلق المسؤولية، واستشعار الخطر على ودائع وأموال الزملاء.

كشف المرشحين

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين، الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وذلك بعد غلق باب الطعون والتنازلات، الخميس الماضي، على أن تُجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة.

وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الابجدي وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).