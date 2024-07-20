طلاب علمي رياضة: امتحان الديناميكا أسهل من الاستاتيكا

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أحمد جودة - القاهرة - حالة من البهجة والفرح ترتسم على وجوه طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة 2024 من سهولة امتحان الديناميكا في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد طلاب شعبة علمي رياضة، على سهولة امتحان الديناميكا، مؤكدين جاء في مستوي الطالب المتوسط دون اي تعقيدات، وأسهل من الاستاتيكا، وعلق الطلاب:" ختامها مسك".

والجدير بالذكر اختتم طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، حيث أدي الطلاب امتحان الديناميكا 2024.

كما أدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2024 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، وكذلك أدي طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

وقد صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الديناميكا بلجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه فور ضبط الطالب المذكور، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.