بعد تعرضه لوعكة صحية.. محمد رحيم يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد رحيم محركات البحث عبر موقع "جوجل "وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إصابته بذبحه صدرية.

آخر أعمال محمد رحيم

وفي وقت سابق، كشف محمد رحيم عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في أغنية جديدة، وهذه ليست المرة الأولى التى يتعاون فيها رحيم مع تامر حسني، حيث سبق وأن تعاونا من قبل في عدد من الأغاني، من ضمنها أغنية اطمن.



وشارك الملحن محمد رحيم، صورة تجمعه مع الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكشفت الصورة عن تواجدهما داخل الاستوديو وهما يسجلان أغنية لهما.



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "انتظرونا قريبا إن شاء الله مع أخي نجم الجيل تامر حسني".



وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.