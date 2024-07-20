ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعثر بحوزته على (4 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات - 3 أقنعة للوجه - سلاح أبيض- سيارة).. وإعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.