أخبار مصرية

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعثر بحوزته على (4 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات - 3 أقنعة للوجه - سلاح أبيض- سيارة).. وإعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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