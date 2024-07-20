أزمة مياه الشرب تضيف بعدا جديدا للكارثة في غزة.. تقرير لـ«إكسترا نيوز»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:29 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أزمة مياه الشرب تضيف بعدا جديدا للكارثة في غزة"، وذكر التقرير أن سكان القطاع يعانون من نقص حاد فى مياه الشرب والمياه بصفة عامة، وسط تحذيرات أممية من أن النقص الحاد سيؤدى إلى انتشار الأمراض.

وأكد أحد أهالى قطاع غزة، أن حوالى 800 ألف مواطن يعيشون فى ظل إنعدام لوجود المياه، ونحن الآن نعيش فى ظل حرارة مرتفة بشكل كبير ويحتاج الإنسان أن يغتسل على الأقل مرة فى اليوم وغسيل ملابسه وتنظيف أدواته.