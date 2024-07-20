أزمة مياه الشرب تضيف بعدا جديدا للكارثة في غزة.. تقرير لـ«إكسترا نيوز»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:29 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أزمة مياه الشرب تضيف بعدا جديدا للكارثة في غزة"، وذكر التقرير أن سكان القطاع يعانون من نقص حاد فى مياه الشرب والمياه بصفة عامة، وسط تحذيرات أممية من أن النقص الحاد سيؤدى إلى انتشار الأمراض.
وأكد أحد أهالى قطاع غزة، أن حوالى 800 ألف مواطن يعيشون فى ظل إنعدام لوجود المياه، ونحن الآن نعيش فى ظل حرارة مرتفة بشكل كبير ويحتاج الإنسان أن يغتسل على الأقل مرة فى اليوم وغسيل ملابسه وتنظيف أدواته.
وأوضحت سيدة فلسطينية أنها تستخدم حوالى من 20 إلى 30 لتر مياه فى الشرب يوميا، ولكن لا تتوفر لدينا مياه نظيفة ولا حلوة، ونعانى كثيرا من عدم وجود المياه، والأمراض كترت والمياه مالحة ونفسنا فى مياه نظيفة".
ولفت التقرير إلى أن سكان القطاع يقفون لساعات من أجل الحصول على القليل من مياه الشرب فى ظل درجة حرارة مرتفة وانعدام غذائى أو ندرته، بالإضافة للظروف المعيشية المأساوية التى يعيشها الأهالى فى القطاع، تأتى أزمة مياه الشرب لتفاقم معاناتهم وتضيف بعدا آخر للكارثة الإنسانية.