وزير الكهرباء: لا تراجع عن تحسين جودة التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين

فى إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ووقف تخفيف الأحمال وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين فى نطاق عمل شركات توزيع الكهرباء، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة شمال القاهرة "المركبة" لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات بمنطقة السواح، وكذلك الإدارة العامة لشبكات الحلمية بمنطقة حلمية الزيتون لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الاداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد وحدات التوليد بمحطة شمال القاهرة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء ، وناقش الدكتور عصمت خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل.

شملت الجولة الميدانية زيارة مفاجئة إلى إدارة شبكات الحلمية ، حيث تفقد الدكتور محمود عصمت الادارة العامة للإيرادات والأقسام التجارية ومركز التحكم بالحلمية وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين ، وتم الاستماع من رؤساء القطاعات إلى شرح حول اجمالى الطاقة المباعة ونسبة الفاقد ومعدلات التحصيل والإجراءات المتبعة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية ، وطلب الدكتور عصمت من مسئولي الورادى إعداد تقرير فورى حول الحمل الأقصى فى نطاق شبكات الحلمية فى ايام العمل العادية ومقارنتها بأقصى حمل تشغيلى فى ايام العطلات والإجازات لمعرفة معدلات الفاقد واوجه استخداماته.

اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولد والارتقاء مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين من اهم محددات العمل خلال المرحلة الحالية ، مشيرا إلى ان التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسئولى الادارة العليا ضرورة لتحسين معدل الاداء بالشركات التابعة والذى يشمل كافة الجوانب المتعلقة بالكهرباء كقطاع خدمى ، موضحا ان الخطة العاجلة تشمل جودة التغذية والإتاحة والاستمرارية بالإضافة إلى المعايير الفنية التى تتعلق بالتشغيل وصولا الى تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء " انتاجا ونقلا وتوزيعا ".