مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على أحياء قطاع غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس بشير جبر، إن فصائل فلسطينية أعلنت عن قصف تمركزات جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع بقذائف هاون، وكانت فصائل فلسطينية أعلنت أنها تخوض اشتباكات بالرشاشات والعبوات الناسفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المراح بجنين.

وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء ، أن هناك قصف مدفعي وجوي عنيف على منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهناك هناك شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا سكنيا في منطقة الزرقا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.