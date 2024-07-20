مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على أحياء قطاع غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 01:29 مساءً - قال مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس بشير جبر، إن فصائل فلسطينية أعلنت عن قصف تمركزات جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع بقذائف هاون، وكانت فصائل فلسطينية أعلنت أنها تخوض اشتباكات بالرشاشات والعبوات الناسفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المراح بجنين.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء ، أن هناك قصف مدفعي وجوي عنيف على منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهناك هناك شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا سكنيا في منطقة الزرقا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.
وأكد مراسل القاهرة الإخبارية ، أن مسئولي مستشفى شهداء الأقصى قال إن الأوضاع صعبة للغاية، وقسم العمليات قد يتوقف عن العمل لغياب المستلزمات الطبية، "لا نستطيع تقديم الخدمات الطبية الضرورية والمرضى يواجهون الموت بسبب ضعف الخدمات".
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.