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الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب أثناء شراء دراجات نارية بالقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بتضررهما من (شخصين "مالكى محل بيع دراجات نارية" - كائن بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالنصب عليهما نظير شراء عدد (17) دراجة نارية "تروسيكل" وشحنها لهما مقابل مبالغ مالية متفق عليها - ولم يفا بذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أنكرا ذلك ، وأقرا بتسليم الدراجات النارية المتفق عليها لهما وقيامهما بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك ، وإتهما المُبلغان بعدم سداد باقى المبلغ المستحق نظير الشراء والشحن.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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