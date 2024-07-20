الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصب أثناء شراء دراجات نارية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بتضررهما من (شخصين "مالكى محل بيع دراجات نارية" - كائن بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالنصب عليهما نظير شراء عدد (17) دراجة نارية "تروسيكل" وشحنها لهما مقابل مبالغ مالية متفق عليها - ولم يفا بذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أنكرا ذلك ، وأقرا بتسليم الدراجات النارية المتفق عليها لهما وقيامهما بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك ، وإتهما المُبلغان بعدم سداد باقى المبلغ المستحق نظير الشراء والشحن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.