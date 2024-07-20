وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بأسوان

المركز يستهدف تقديم الخدمات العلاجية لـ 3000 مريض سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية

مدير صندوق مكافحة الإدمان ونائب رئيس جامعة أسوان يشاركان في لجان اختيار الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة بالمحافظة ويتفقدان المركز للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح.

تابعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعمال التجهيزات لمركز العزيمة الجديد التابع للصندوق بمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الاثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان ، وسيقدم المركز سنويا الخدمة لقرابة 3 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة ،وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

وفى نفس السياق حضر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أشرف معبد نائب رئيس جامعة أسوان لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من اخصائيين نفسيين واجتماعيين وإداريين وعمال وفنيين لمركز العزيمة بأسوان ،للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار من ينطبق عليه الشروط، حيث يوفر المركز ما يقرب من 90 فرصة عمل لأبناء المحافظة ، كما تفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة نائب رئيس الجامعة المركز للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح قريبا ،حيث يتضمن المركز عيادات خارجية لاستقبال المرضى ، وحجز داخلي لعدد 90 سرير ، وصالة جيم ، ومكتبة ،ومسرح ، وقاعات تدريب ،وأنشطة رياضية ، وتنس طاولة ، وبلياردو ، وقاعة كمبيوتر ، وأنشطة فنية وملعب كرة متعدد الأنشطة الرياضية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع مره أخرى .