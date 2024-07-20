وزارة التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات في آخر أيام امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 02:26 مساءً -

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (99905) طالب وطالبة، وذلك أمام عدد (1838) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء – الجيولوجيا)، وفى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالى عدد (1644) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء بإجمالى عدد (255) طالب وطالبة.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص نائب الوزير ورئيس عام الامتحانات قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد الدكتور أحمد ضاهر على أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وخلال فترة امتحان مادة الديناميكا، أصدرت اللجنة الفنية المختصة بمراجعة اسئلة الامتحان ونموذج الإجابة قبل بدء التصحيح تقريرًا حول وجود ملاحظات على صياغة السؤال (رقم ١ فى النموذج أ) والذى يعادل سؤال (رقم ٥ فى النموذج ب)، ويعادل السؤال (رقم ٢ فى النموذج ج)، ويعادل السؤال (رقم ٤ فى نموذج د)، وبناء عليه وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بمنح درجة السؤال لجميع الطلاب فى امتحان المادة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وطالبة بإدارة نجع حمادى بمحافظة قنا، وذلك أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.