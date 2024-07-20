القبض على طالب أدار مجموعة لتسريب الامتحانات بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات وجود مجموعة على تطبيق"واتس آب" يدعى القائم بإدارتها بقدرته على تسريب إمتحانات إحدى المراحل التعليمية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها – 2 قناة على تطبيق "تليجرام" بذات النهج – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة والقناتين المشار إليهم بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.