سقوط المتهم باختراق حسابات السيدات على"الفيس بوك" وابتزازهن بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تضرر عدد من السيدات لقيام مجهول بإختراق حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على الصور الخاصة بهن وإبتزازهن مادياً.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم تحديد وضبط المذكور (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الوقائع المُشار إليها) وإعترف بإرتكابه الوقائع بقصد تحقيق منفعة مادية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.