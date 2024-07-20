ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المخزن على أكثر من (1,5 طن مواد غذائية).. وإعترف بإرتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.