مهرجان المسرح المصري يعلن قائمة العروض المسرحية المشاركة في دورته الـ 17

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن العروض المشاركة في دورته السابعة عشرة، والتي تقام في الفترة من 30 يوليو، وحتي يوم 17 أغسطس المقبل، حيث يتنافس ( 33 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان، بالإضافة لثلاثة عروض تعرض شرفيا دون المشاركة في المسابقة.

قائمة العروض

وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: يشارك البيت الفني للمسرح بـ (6) عروض، وهي: (مش روميو وجولييت، العيال فهمت، أوبرا العتبة، النقطة العميا، مرايا إلكترا، السمسمية)، وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ ( 6 )عروض وهي: ( الطاحونة الحمراء، الحضيض، اللعبة، كاسبر، طقوس الإشارات والتحولات، السد)، كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرض مسرحي واحد هو " حتى يطير الدخان"، ويشارك مركز الهناجر للفنون، بعرضين هما: " أرتيست"، و" نساء بلا غد".



أما صندوق التنمية الثقافية، فيشارك بـ ( 4 ) عروض هي: " حاجه تخوف، بعيد عنك، المصير، الإختبار، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، بعرض وحيد هو: " مملكة السحر والأسرار"، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ ( 3 )عروض، هي: العشاء على شرفك، الأشجار تموت واقفة، منحنى خطر، وتشارك الفرق الحرة المستقلة، بـ ( 5 ) عروض هي: ( ليلة القتلة، النطحة، ضد النسيان، آخر ساعة قبل النوم، مائة وثلاثون قطعة)

ويشارك المسرح الجامعي، بـ ( 3 ) عروض من اختيار لجنة المشاهدة هي: ( بيرجنت، ماكبث المصنع، حياة شخص ما)، وتشارك فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، بعرض " مع الشغل والجواز"، ويشارك المسرح الخاص، بالعرض المسرحي " الجريمة البيضاء".

مهرجان المسرح المصري

ويعرض على هامش فعاليات المهرجان ( 3 ) عروض هي: ( حديث الصباح والمساء، سحر الحياة، نور في عالم البحور)، وهي عروض شرفية خارج المنافسة علي الجوائز.

مهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.