شاهد.. ميرنا نور الدين بسيلفي إمام المرآه

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميرنا وهي تلتقط سيلفي امام المرآه مرتدية ملابس رياضية.



ومن ناحية اخري، شاركت ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، مستعرضا شخصية حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح،.

ابطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، وايضا شاركت في مسلسل بيت الرفاعي، امام الفنان أمير كرارة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.



آخر أعمال ميرنا نور الدين



وكان اخر اعمال الفنانة ميرنا نور الدين هو فيلم " بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.