فن ومشاهير

محمد رمضان يتصدر قائمة الأغاني المصرية على منصة "أنغامي" بأغنية "بمزاجي"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية "بمزاجي" للنجم محمد رمضان، "توب ١ " قائمة الأغاني المصرية الأكثر استمتاعا على منصة أنغامي.

وطرح محمد رمضان، أغنية "بمزاجي" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى يوم ٥ يوليو الجاري.

 

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تفاصيل أغنية “بمزاجي”

 

وتقول بعض كلمات أغنية "بمزاجي": أولها بس بحبك.. عقلك سابق سنك.. لا ومفيش منك.. حبيتها مش هتحبك.. قبله زي اللي قبله.. عدوا زي اللي عدوا.. أحمد زي عبده.. عبده قلبه وجعه.. اللي بينا خوديه.. بس قلبي انسيه.. مفيش منه مفيش تاني.. مفيش منه مفيش.. زن زن في دماغي.. اللي يطلع من لساني".
 

 

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آخر أعمال محمد رمضان

 

جدير بالذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير.

 

 

كما طرح مؤخرًا أغنية "مفيش كدة" من كلمات وألحان أحمد الديزل.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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