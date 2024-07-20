تامر فرج يتعرض لوعكة صحية مفاجئة..تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت زوجة تامر فرج، عبر خاصية "الإستوري"، صورة له من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة:"يا رب".

آخر أعمال تامر فرج

ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر فرج الفنية، هو مشاركته في مسلسل "تلت التلاتة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "تلت التلاتة"

وشارك في بطولة مسلسل "تلت التلاتة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:غادة عبدالرازق، محمد القس، وأحمد مجدي، وصلاح عبد الله، وليلى أحمد زاهر، ومي سليم، تامر فرج، ونجوى فؤاد، وكريم سرور، وجيهان خيري، ومصطفى درويش، وآخرين، وهو من إخراج حسن صالح.



أحداث مسلسل "تلت التلاتة"

وتدور أحداثه في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.