نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع لاعب وسط منتخب هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال مانشستر يونايتد الإنجليزي يأمل في أن يتمكن من التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب هولندا تشافي سيمونز.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما على رادار مديري المان يونايتد نظرا لأدائه الرائع في بطولة أمم أوروبا 2024، وموسمه المتميز على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان إلى آر بي لايبزيج.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الهولندي إريك تين هاج مدرب اليونايتد معجب بلاعب فريق العاصمة الفرنسية الشاب، كما أن تعدد إستخداماته سواء في مركز الهجوم المركزي أو على الأجنحة، سيجعله إضافة مرغوبة للفريق.



ولكن قد لا يكون من السهل إتمام الصفقة، نظرا لأن باريس سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو) للاعب الهولندي الصيف الماضي، ويعتقد أن أبطال الدوري الفرنسي يعتقدون أن قيمته إرتفعت بعد بطولة أوروبا.

وعلاوة على ذلك، بالنسبة للمان يونايتد فإن هذا يعني على الأرجح إختطاف صفقة أبرمها بايرن ميونيخ بالفعل، حيث ذكرت التقارير أن البايرن قد وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع اللاعب.

ويعتقد أن باريس سان جيرمان على إستعداد للقيام بأعمال تجارية مع المان يونايتد، حيث يعتقد أن الناديين يعملان على صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) للاعب خط الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي.

وقد يتأثر سيمونز بالإنضمام إلى مواطنيه في أولد ترافورد، بعد أن قضى موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في نادي آيندهوفن الهولندي تحت قيادة رود فان نيستلروي الذي إنضم للتو للجهاز الفني لليونايتد إريك تين هاج.

وتشير التقارير إلى أن صفقة مانويل أوجارتي تسير على قدم وساق، ويتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة التعاقد مع لاعبين من الدوري الفرنسي الممتاز، بعد الإعلان عن التعاقد مع ليني يورو مدافع نادي ليل وهو الآن يكثف جهوده لضم أوجارتي.

ويتقاسم أوجارتي نفس وكيل ليني يورو خورخي مينديز وتم الإتفاق على شروط العقد، حيث يرغب أوجارتي في إجراء التبديل حتى دون أن يتمكن المان يونايتد من تقديم عرض للمشاركة في دوري أبطال أوروبا كما أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

ومع ذلك، علمت صحيفة "ميل سبورت" أنه لا يوجد إتفاق حاليا بين الناديين وأن باريس سان جيرمان لن يبيع اللاعب بأقل من 59 مليون جنيه إسترليني.

وإنتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى باريس سان جيرمان في صفقة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في الصيف الماضي فقط، ولم يكن البي آس جي متأكدا من ما إذا كان يريد بيع لاعب يناسب ملفه الشخصي المتمثل في بناء فريق أصغر سنا دون أسماء نجوم.