نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 20-07-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات مساء اليوم السبت 20-7-2024، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويلتقي طلائع الجيش مع نظيره فاركو اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بلدية المحلة على ملعب "عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي نفس التوقيت يواجه فريق البنك الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ31 من دوري نايل 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباريات اليوم السبت 20-7-2024، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.