نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش أمام فاركو في دوري “نايل” والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" والتي تشهد 3 مواجهات منهم مواجهة طلائع الجيش وفاركو.

ويحتل نادي فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة جمعهم من 30 مباراة حقق فيهم 6 انتصارات و11 تعادل وتلقى 13 هزيمة.

بينما على الجانب الاخر يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، من 30 مباراة حقق فيها 8 انتصارات و11 تعادل ومثلهم هزيمة.

موعد مباراة طلائع الجيش وفاركو في الدوري

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري ملعب المباراة

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وفاركو في الدوري المصري

تنفل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري الممتاز.