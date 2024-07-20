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أحمد جودة - القاهرة - إتخذ مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي قرارا مصيريا بتعيين عادل هلا رئيسا مؤقتا للنادي خلال اجتماع عقد اليوم بأكاديمية النادي وذلك خلفا لمحمد بودريقة الذي كان يشغل منصب رئيس النادي.

خلفا لبودريقة.. الرجاء المغربي يعين عادل هلا رئيسا للنادي

وجاء هذا القرار تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 23 من النظام الأساسي للنادي، حيث أنها تنص على تعويض الرئيس مؤقتا بنائبه الأول في حال خلو منصب الرئاسة، وقد إتخذ ذلك الإجراء بعد تعذر التواصل مع رئيس النادي الحالي محمد بودريقة.

وأكد بيان صادر عن النادي أن عادل هلا سيتمتع بكافة الصلاحيات المخولة لمنصب الرئيس إلى حين إنعقاد الجمعية العمومية للنادي المقبلة، حيث سيتم إنتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة.

وأوضح مجلس إدارة النادي أن هذا القرار يأتي حرصا على المصلحة العليا للنادي وضمانا للسير العادي لمرافقه وأنشطته في تلك المرحلة الحساسة، ويترقب عشاق الرجاء الخطوات القادمة لإدارة النادي الجديدة في ظل التحديات التي تواجه الرجاء البيضاوي محليا وقاريا.

وكان قد تم إيقاف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء في مطار هامبورغ الدولي بألمانيا بناء على وضعه في قوائم ترقب الوصول صادر من الشرطة الأوروبية "أوروبول" تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات الإسبانية على خلفية تورطه في معاملات مالية مشبوهة فوق أراضيها.

