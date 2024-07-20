نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفحات الغش تتداول امتحان الديناميكا.. والتعليم تحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" صورا من أسئلة امتحان مادة الديناميكا، لطلاب الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، زاعميين أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان، في ختام أيام الامتحانات لطلاب شعبة علمي رياضة.

من جهتها بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بتتبع أوراق الأسئلة المتداولة لتحديد هوية المتسبب في تداولها عبر صفحات الغش لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

ويؤدي، اليوم، طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) تأدية الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، في ختام ماراثون الثانوية العامة 2024.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.

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