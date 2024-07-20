هاو يؤكد استمراره مع نيوكاسل رغم تكهنات عن منتخب إنجلترا

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التزامه بالبقاء على رأس الجهاز الفني للنادي قائلا إنه سيستمر في قيادة الفريق ما دام أنه "سعيد" ويتلقى الدعم المطلوب في الوقت الذي ترشحه تقارير لتولي تدريب منتخب إنجلترا بعد رحيل غاريث ساوثغيت. أعلن ساوثغيت، الذي تولى تدريب إنجلترا في 2016، رحيله الثلاثاء الماضي بعد الهزيمة القاسية 2-1 أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا وهي الهزيمة الثانية تواليا للمنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة القارية.

وتشير تكهنات إلى أن إنجلترا ستبحث عن مدرب وطني آخر بينما تتجه الأنظار على الأخص إلى هاو أو إلى مدرب تشلسي السابق غراهام بوتر، وربما أيضا يقع الاختيار على بديل آخر متميز ينتمي إلى جهة أخرى.

وفي المعسكر التدريبي لنيوكاسل في ألمانيا، قال إيدي هاو، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أمس الجمعة: "في الواقع لم أفكر في أي شيء آخر وأنا ملتزم تماما بعملي هنا"، وفقا لرويترز