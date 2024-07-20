نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب مهم من التعليم بشأن القضاء على أزمة الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هام وعاجل للمديريات التعليمية بشأن حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الحكومة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير الإتاحة بالقضاء على مشكلة الكثافات بالفصول الدراسية وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها يتم التنسيق مع مديري عموم فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات وتشكيل لجان بكل إدارة تعليمية لمعاينة كل مدارس الإدارة على الطبيعة للوقوف على الوضع الحالي الفعلي لكل مدرسة، وموقف الكثافة بها وتقديم مقترحات الحل بالمدارس التي بها مشكلة كثافة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، على أن تكون اللجان برئاسة مسئول الأبنية التعليمية وتضم في عضويتها مسئول من ( الإدارة التعليمية المختصة - مدير المدرسة وعلى أن تعتمد محاضر اللجان نهائي من مدير عام فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة ومدير عام الإدارة التعليمية ومدير مديرية التربية والتعليم ومهام هذه اللحان الآتي:

- معاينة كل مدرسة على الطبيعة ورصد عدد الفراغات التي تستخدم فصول وعدد التلاميذ بكل مدرسة ومتوسط الكثافة وتحديد موقف المدرسة طبقًا للتشغيل الفعلي على الطبيعة ( يوجد مشكلة كثافة - أو لا يوجد مشكلة كثافة).

- بالنسبة للمدارس التي بها مشكلة كثافة يتم دراسة وضع حلول لكل مدرسة مع مراعاة أن تكون حلول سريعة لنهو المشكلة وفي حال تعذر وجود حلول إنشائية يتم دراسة حلول إدارية وذلك من خلال المدرسة ذاتها أو مدارس نطاق الخدمة وعلى سبيل المثال (دراسة ترشيد الفراغات - إعادة توزيع الطلبة - دمج المراحل التعليمية - إمكانية عمل المدارس أكثر من فترة - الاستفادة القصوى من جميع المدارس الواقعة بنطاق الخدمة أو بنطاقات الخدمة المجاورة وخاصة المدارس الفنية.

- إمكانية التنسيق واستخدام بعض فصول المعاهد الأزهرية بنطاق خدمة هذه المدارس.

- إمكانية التنسيق واستخدام بعض مباني مراكز الشباب.

- إمكانية استخدام أى مبانى خالية تابعة لوزارات أخرى.

- وفي حالة تعذر وجود أي من الحلول يتم طلب توفير أرض على أن ينتهى عمل اللجان بحد أقصى يوم ٢٠٢٤/٩/١